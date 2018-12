DAX dreht am Mittag ins Plus - Ifo-Index schwächer als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.820 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Covestro, Continental und der Deutschen Post.

Die Aktien von Merck, RWE und der Deutschen Börse rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Der Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte negativ: Das Konjunkturbarometer sank im Dezember von 102,0 auf 101,0 Punkte, wie das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Dienstagvormittag mitteilte. Beobachter hatten nur mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 21.115,45 Punkten geschlossen (-1,82 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1396 US-Dollar (+0,43 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur