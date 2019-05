DAX dreht am Mittag ins Minus - Siemens und Wirecard vorne

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.075 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Siemens und Wirecard entgegen dem Trend deutlich im Plus. Beide Unternehmen hatten zuvor neue Bilanzzahlen vorgestellt. Diese kamen bei den Anlegern gut an. Das Ergebnis von Siemens fiel besser als erwartet aus, während Wirecard seine Prognose erhöhte. Die Aktien der Deutschen Lufthansa, von BMW und von Infineon bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste, wobei die Lufthansa-Aktie ex Dividende gehandelt wird. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 21.602,59 Punkten geschlossen (-1,46 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur