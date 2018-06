DAX dreht am Mittag ins Minus - Finanztitel hinten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat am Freitagmittag ins Minus gedreht. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit 13.077 Punkten berechnet, ein Abschlag in Höhe von 0,2 Prozent gegenüber Donnerstagsschluss. Adidas, Eon und Conti hielten sich gegen den Trend mit Zugewinnen von über einem Prozent im Plus, Commerzbank, Deutsche Bank und Lufthansa zogen den Index dagegen mit Abschlägen von etwa drei Prozent nach unten.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.851,75 Punkten geschlossen (+0,50 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1592 US-Dollar (+0,12 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur