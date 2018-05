DAX dreht zu Handelsstart ins Minus - Ernüchterung bei Autobauern

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Mittwoch schwach in den Handel gestartet und hat schnell weiter nachgelassen. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 13.085 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent schwächer als bei Vortagesschluss. Ernüchterung stellte sich bei den Autobauern ein.

Nachdem Volkswagen, BMW und Daimler am Vortag angesichts sinkender Auto-Zölle in China kräftig zugelegt hatten, gab es am Mittwoch rote Vorzeichen. Die VW-Aktie war zu Handelsbeginn sogar am Ende der Kursliste zu finden, nur Thyssenkrupp-Papiere waren noch schwächer, auch hier hatte es am Vortag kräftige Gewinne gegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,1739 US-Dollar (-0,34 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur