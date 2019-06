DAX deutlich im Plus - SAP legt kräftig zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.045,38 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von SAP mit kräftigen Kursgewinnen von über zwei Prozent im Plus, gefolgt von RWE und von Adidas.

Die Anteilsscheine von Vonovia standen kurz vor Handelsschluss entgegen dem Trend mit kräftigen Kursverlusten von über einem Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Bayer und von Fresenius. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1337 US-Dollar (+0,51 Prozent).

