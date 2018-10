DAX deutlich im Minus - Kurssturz bei Heidelbergcement

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.589,21 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Aktien von Linde, der Deutschen Börse und von Bayer entgegen dem Trend im Plus.

Die Wertpapiere von Heidelbergcement waren kurz vor Handelsende mit einem Kurssturz von über acht Prozent die Schlusslichter der Kursliste. Der Konzern hatte zuvor seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr gesenkt. Das vergleichbare Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen werde 2018 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen, teilte Heidelbergcement mit. Zuvor war man von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1495 US-Dollar (-0,05 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur