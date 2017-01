DAX bleibt vorerst in seiner Komfortzone gefangen! (Adidas, Siemens, Deutsche Bank, Daimler)

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

der DAX-Index bleibt zu Beginn der Woche weiterhin innerhalb seiner engen Range in Form eines zulaufenden Dreiecks gefangen. Ein Ausbruch dürfte daher nicht lange auf sich warten lassen. Unter der Decke scheinen sich am Dienstag bereits einige positive Signale zu zeigen. 22 Werte notieren im leicht positiven Bereich, angeführt durch Adidas, Siemens, Deutsche Bank und Daimler. Aus der markttechnischen Perspektive könnte daher ein Überschreiten der Preiszone bei 11.655 Punkten neues Aufwärts-Momentum hervorbringen.

Stärkerer Euro dürfte etwas bremsen

An der Konjunkturdaten-Front fielen die deutschen Einkaufsmanagerindizes (Vorabveröffentlichung) im Monat Januar etwas gemischt aus. So ist der Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vorjahresmonat und für den Produktionssektor gestiegen, während der Index für das Dienstleistungsgewerbe gefallen ist. Dasselbe gilt auch für die Daten aus der EU.

Darüber hinaus scheint sich der Euro zu Beginn der Woche gegen den US-Dollar weiter zu stabilisieren. Ein stärkerer Euro ist kurzfristig betrachtet weniger positiv für den DAX-Index. Positiv hingegen fiel die Entscheidung des obersten britischen Gerichtshofs hinsichtlich der Implementierung des Artikel 50 aus. So muss zwar das Parlament über den Start der Brexit-Verhandlungen abstimmen. Schottlands und Nordirlands Abstimmungen sind hingegen nicht notwendig. Man geht allerdings nicht davon aus, dass diese Entscheidung den Start der Verhandlungen unnötig hinauszögern wird, da das britische Parlament den neuesten Berichten zufolge den zügigen Start, der für März angesetzt ist, unterstützt.

