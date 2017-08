DAX bleibt im Minus - Münchener Rück legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitagmittag weiter im Minus gewesen. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.156 Punkten berechnet, 0,38 Prozent schwächer als bei Donnerstagsschluss. Nachdem am Morgen noch alle Titel im Minus waren, konnten sich einzelne Werte in den grünen Bereich hocharbeiten.

Allen voran legten Aktien der Münchener Rück mit Mittag fast ein Prozent zu, auch Deutsche Börse, Commerzbank und Adidas drehten ins Plus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1747 US-Dollar (+0,17 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur