DAX beendet Woche im Plus - Finanzwerte vorne

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.724,27 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Finanztitel setzten sich an die Spitze der Kursliste, allen voran die Commerzbank mit einem Zugewinn von über vier Prozent bis kurz vor Handelsschluss.

Es folgt die Deutsche Bank, die immerhin knapp drei Prozent zulegte und damit Verluste aus der zurückliegenden Woche wegen einer Neubewertung zumindest zum Teil kompensierte. Auch Münchener Rück und Allianz legten überdurchschnittlich zu. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1669 US-Dollar (-0,20 Prozent).

