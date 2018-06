DAX baut Gewinne bis Mittag ab - Euro schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag ihre zwischenzeitlich deutlicheren Kursgewinne abgebaut und nur noch knapp über Vortagesschluss notiert. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.278 Punkten berechnet, 0,06 Prozent über Montagsschluss. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Beiersdorf, Covestro und Eon.

Die Aktien von BMW, Lufthansa und Commerzbank rangieren gegenwärtig im Minus am Ende der Liste. BMW hatte am Vortag angekündigt, im Falle eines harten Brexits mit Einfuhrunterbrechungen an der Grenze seine Werke in Großbritannien zu schließen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.342,00 Punkten geschlossen (+0,02 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1660 US-Dollar (-0,35 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur