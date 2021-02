DAX auf Rekordkurs? Diese Aktien besitzen noch immer mindestens 25 % Discount!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Ist der DAX in diesen Tagen wieder einmal auf Rekordkurs? Möglicherweise. Während ich diese Zeilen schreibe, notiert unser heimischer Leitindex jedenfalls über der Marke von 14.000 Punkten. Das heißt, es könnte sich ein weiteres Hoch anbahnen.

Trotzdem gibt es selbst im DAX weitere Aktien, die noch immer einen Discount von mindestens 25 % besitzen. Sogar nicht unbedingt im Vergleich zu ihren Rekordhochs, sondern sogar zu den 52-Wochen-Hochs. Lass uns im Folgenden einmal schauen, warum SAP (WKN: 716460) und Fresenius (WKN: 578560) jetzt dazugehören. Sowie darauf, was du jetzt bei den Aktien beachten solltest.

SAP: DAX-Aktie mit 26 % Discount

Eine erste DAX-Aktie, die derzeit sogar auf einen Discount von 26 % kommt, ist die von SAP. Derzeit notieren die Anteilsscheine des DAX-Schwergewichts auf einem Aktienkurs von 104,98 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt hingegen bei 143,24 Euro. Das heißt: Von ihren früheren Bestmarken ist die SAP-Aktie inzwischen weit entfernt.

Das hat Gründe: Das Management von SAP hat per Herbst des letzten Jahres verkündet, dass die eigenen mittelfristigen Prognosen wohl nicht aufrechterhalten werden können. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich das Wachstum jetzt mittelfristig verlangsamt.

Ist das ein Beinbruch? Natürlich ist es nicht unbedingt ein positiver Aspekt. Allerdings wird dadurch möglicherweise die fundamentale Bewertung deutlich preiswerter. Gemessen an einem 2020er-Gewinn je Aktie von 4,35 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 24. Das Management plant außerdem, die eigene Dividende von 1,58 Euro im Vorjahr auf 1,85 Euro zu erhöhen. Mit einer Dividendenrendite von 1,7 % ist das passive Einkommen damit zwar nicht hoch. Allerdings ein wenig höher.

Langfristig verspricht die SAP-Aktie im DAX außerdem ein solides Wachstum im Software- und Cloud-Markt. Das heißt: Das aktuelle Bewertungsmaß könnte preiswert sein. Zumindest mit dem Discount.

Fresenius: DAX-Aktie mit ebenfalls 26 % Discount

Eine zweite DAX-Aktie, die ebenfalls Pi mal Daumen auf einen Discount von 26 % kommt, ist die von Fresenius. Der Gesundheitskonzern notiert derzeit auf einem Aktienkurs von 35,40 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt hingegen bei 48,04 Euro. Das könnte ebenfalls ein preiswertes Bewertungsmaß bedeuten.

Zumal die Fresenius-Aktie noch eine günstige Value-Chance im DAX sein könnte. Selbst das 2020er-Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei ca. 11, die Dividendenrendite bei über 2,4 %. Selbst wenn das operative Zahlenwerk weiter stagnieren sollte, könnte die Fresenius-Aktie jetzt ziemlich preiswert sein.

Mittel- bis langfristig rechnet das Management jedoch mit einem moderaten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Mir zeigt das jedenfalls, wie günstig jetzt diese DAX-Aktie ist. Der Discount spielt dabei natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle.

Preiswerte Chancen trotz Rekordhoch!

Auch jetzt könnte es im DAX daher noch preiswerte, langfristige Chancen geben, selbst wenn unser heimischer Leitindex Richtung Rekordhoch tendiert. Die Aktien von Fresenius und SAP könnten dazugehören. Ein näherer Blick tut jedenfalls nicht weh.

