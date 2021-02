DAX auf Rekordhoch? Darum solltest du trotzdem weiter investieren!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX ist in diesen Tagen wieder einmal auf Rekordkurs. Während ich diese Zeilen schreibe, notiert unser heimischer Leitindex zwar ein wenig schwächer. Trotzdem ist der DAX weiterhin über der Marke von 14.000 Punkten.

Foolishe Investoren könnten sich eine Frage stellen: Soll ich trotzdem weiter investieren? Ich bin der Meinung: Ja, definitiv. Und ich habe auch zwei Gründe, über die du vielleicht ebenfalls einmal nachdenken möchtest.

DAX auf Rekordhoch? Nicht das erste Mal!

Ein prägender Grund, weshalb Foolishe Investoren auch mit einem DAX auf Rekordhoch weiter investieren sollten, hängt mit der allgemeinen Dynamik an den Börsen zusammen. Kurz- und mittelfristig können Indizes auf breiter Front korrigieren. Ja, manchmal auch crashen. Trotzdem gibt es eine Tendenz, die langfristig die entscheidende ist.

Wenn wir nämlich einen Blick auf die vergangenen Jahre und Jahrzehnte werfen, so fällt auf: Langfristig neigt der DAX so wie viele andere, globale Indizes ebenfalls dazu, weiter zu steigen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass auch die aktuelle Wasserstandsmeldung oder das Rekordhoch, bloß eines von vielen bleiben wird. Das ist die Perspektive, die Investoren stets wählen sollten.

Kurz- und mittelfristig ist vieles möglich. Wie gesagt, auch die Möglichkeit, dass es eine Korrektur oder einen weiteren Crash geben wird. Das sind jedoch weitere Gelegenheiten, um günstiger nachzukaufen. Wer regelmäßig investiert, der legt jedoch das Fundament, um langfristig von steigenden Aktienkursen und Renditen zu profitieren. Das ist es, worum es beim Vermögensaufbau geht. Beziehungsweise eigentlich gehen sollte.

Angst vor den Bewertungen? Sei selektiv!

Trotzdem können einige Investoren (in Teilen auch zu Recht) anführen, dass so manche Bewertung inzwischen ziemlich hoch ist. Das betrifft jedoch nicht nur den DAX, sondern auch viele andere globale Aktien und Indizes. Insbesondere im Tech-Segment sehen wir teilweise ein deutliches Premium, das auf den Bewertungen und Aktien lastet.

Foolishe Investoren besitzen jedoch auch hier eine Option: Nämlich selektiv zu agieren. Du musst nicht den ganzen DAX kaufen. Auch nicht den S&P 500 oder andere Indizes. Nein, sondern du kannst auf jetzt vorhandene, günstige Chancen ausweichen, wenn du bereit bist, etwas mehr Aufwand zu investieren.

Auch jetzt gibt es noch Aktien, die über eine attraktive Sicherheitsmarge verfügen. Wer auf solche Chancen setzt, der wird selbst fallende Kurse oder einen Crash nicht fürchten müssen. Und selbst wenn die jeweiligen Aktien doch korrigieren, keine Panik. Auch das ist eine Chance, um einige spannende Kandidaten noch einmal günstiger nachzukaufen.

DAX auf Rekordhoch? Foolishe Investoren machen weiter!

Trotz eines DAX auf Rekordhoch gibt es daher für mich Gründe, weshalb man trotzdem investieren sollte. Alleine die Tatsache, dass die Börsen langfristig steigen, sowie ein vielleicht selektiver Ansatz sprechen dafür. Ein Abwärtsrisiko kann natürlich vorhanden sein. Aber wer sagt denn, dass es zwingend eintreten muss?

