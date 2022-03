DAX am Mittag weiter unter 14.000 Punkten - Leichtes Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.960 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Einige Werte können sogar deutlich zulegen - unter anderem Bayer, MTU und Airbus. Größere Abschläge gibt es bei den Aktien von Qiagen, Eon und Mercedes Benz. Am Energiemarkt gibt es unterdessen weiter eine deutliche Aufwärtsbewegung bei den Preisen. Der Gaspreis war am Mittag im Vergleich zum vorherigen Handelstag satte 36 Prozent höher. Eine Megawattstunde (MWh) zur Lieferung im April kostet in Europa derzeit rund 165 Euro. Zwischenzeitlich war sogar ein Wert von knapp 194 Euro erreicht worden. Der Ölpreis stieg stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 109,75 US-Dollar. Das waren 4,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur