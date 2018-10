DAX am Mittag unter 11.900 Punkten - Zinsängste belasten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.880 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Marktbeobachtern zufolge sorgte unter anderem die Angst vor steigenden Leitzinsen in den USA erneut für Zurückhaltung bei den Anlegern. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Aktien von Wirecard, Vonovia und der Deutschen Lufthansa entgegen dem Trend im Plus. Die Anteilsscheine von Adidas, Fresenius und RWE befinden sich gegenwärtig am Ende der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 23.469,39 Punkten geschlossen (-1,32 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1448 US-Dollar (-0,38 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur