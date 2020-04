DAX am Mittag tief im Minus - Alle Werte lassen nach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag kräftige Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 9.630 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 3,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Dabei sind alle Werte im roten Bereich.

An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Fresenius Medical Care, Bayer und der Deutschen Telekom. Die größten Abschläge gibt es bei den Anteilsscheinen von MTU Aero Engines, der Deutschen Bank und von Volkswagen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt stark nachgelassen und mit einem Stand von 18.065,41 Punkten geschlossen (-4,50 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0933 US-Dollar (-0,88 Prozent). Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.594,73 US-Dollar gezahlt (+1,34 Prozent). Das entspricht einem Preis von 46,90 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur