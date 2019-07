DAX am Mittag leicht im Plus - Euro kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.270 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Marktbeobachtern zufolge blicken die Anleger in dieser Woche vor allem auf die am Donnerstag anstehende EZB-Ratssitzung.

Die Notenbank könnte dort eine Lockerung ihrer Geldpolitik beschließen. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Papiere der Deutschen Lufthansa, von Fresenius Medical Care und der Deutschen Bank. Die Aktien der Münchener Rück, der Allianz und von Bayer bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1220 US-Dollar (+0,02 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur