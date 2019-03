DAX am Mittag kaum verändert - Inflationsdaten erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet: Gegen 12:35 Uhr wurde der DAX mit rund 11.425 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Fresenius, Merck und Fresenius Medical Care.

Die Aktien von Infineon, der Deutschen Bank und von Bayer rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Am Nachmittag wird das Statistische Bundesamt (Destatis) vorläufige Ergebnisse zum Verbraucherpreisindex für den aktuellen Monat veröffentlichen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 21.033,76 Punkten geschlossen (-1,61 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur