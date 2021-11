DAX am Mittag kaum verändert - Bund-Länder-Runde erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat auch am Donnerstagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 16.265 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Mit Interesse dürften die Anleger am Nachmittag ab 13 Uhr auf den Corona-Gipfel von Bund und Ländern blicken. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länder-Regierungschefs wollen dabei mit Blick auf steigende Infektionszahlen über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Anteilsscheine von Siemens Healthineers, Covestro und Sartorius. Am Ende rangieren die Aktien von Continental entgegen dem Trend kräftig im Minus. Der Konzern hatte zuvor mitgeteilt, sich mit sofortiger Wirkung von seinem langjährigen Finanzchef Wolfgang Schäfer zu trennen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 29.598,66 Punkten geschlossen (-0,30 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1348 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8812 Euro zu haben.

