DAX am Mittag freundlich - Euro schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.410 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Covestro, Volkswagen und MTU. Die Aktien von Delivery Hero, Infineon und der Deutschen Börse bilden gegenwärtig entgegen dem Trend im Minus die Schlusslichter der Liste.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 23.465,53 Punkten geschlossen (+0,94 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1818 US-Dollar (-0,30 Prozent). Marktbeobachtern zufolge sorgt der fallende Euro für Kauflaune bei den Anlegern.

Foto: über dts Nachrichtenagentur