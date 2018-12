DAX am Mittag deutlich im Plus - Bayer-Aktie legt stark zu

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:35 Uhr wurde der DAX mit rund 10.780 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Bayer mit starken Kursgewinnen von über vier Prozent, gefolgt von Covestro und Wirecard mit Kursgewinnen von jeweils über drei Prozent. Für etwas Zuversicht sorgt laut Marktbeobachtern, dass sich die USA und China im Handelsstreit wieder aufeinander zu bewegten. Jedoch gibt es weiterhin Sorgen um den Brexit. Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Montag eine geplante Abstimmung im Parlament verschoben. Die Wertpapiere von Vonovia stehen gegenwärtig als einzige entgegen dem Trend am Ende der Kursliste im Minus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 21.148,02 Punkten geschlossen (-0,34 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1387 US-Dollar (+0,31 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur