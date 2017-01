DAX auch am Mittag mit Verlusten - Volkswagen im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag leichte Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.589 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,35 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen - nach einer Ankündigung der Goldman Sachs, VW werde in den kommenden Jahren seine Profitabilität deutlich steigern - die Anteilsscheine von Volkswagen, gefolgt von Adidas und der Deutschen Börse.

Die Aktien der Commerzbank sowie von Thyssenkrupp und Merck sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.

Foto: über dts Nachrichtenagentur