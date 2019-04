DAX am Mittag im Plus - Deutliche Zugewinne bei Wirecard und SAP

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat am Mittwoch bis zum Mittag zugelegt. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.345 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über Vortagesschluss. Dabei stachen SAP und Wirecard heraus, die beide jeweils über acht Prozent zulegten.

Anders sah es bei den Energieversorgern Eon und RWE aus, die am Mittag vereint am Ende der Kursliste waren und um die drei Prozent nachgaben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1211 US-Dollar (-0,10 Prozent).

