DAX am Mittag im Plus

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.819 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,53 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine der Telekom sowie von Fresenius Medical Care und RWE. Die Aktien von Beiersdorf, Infineon und Henkel sind gegenwärtig die Schlusslichter.

Impulse von der Wall Street sind heute nicht zu erwarten: Die US-Börsen bleiben am Montag geschlossen - Grund ist der Feiertag "President`s Day".

Foto: über dts Nachrichtenagentur