DAX am Mittag im Minus - Schlusslicht Henkel

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.068 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,71 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Am Ende der Kursliste stehen die Anteilsscheine von HeidelbergCement und der Münchner Rück - Schlusslicht ist Henkel mit gegenwärtig rund 4,5 Prozent Verlust.

Die Aktien der Lufthansa sowie von ProSiebenSat.1 und Fresenius Medical Care rangieren gegenwärtig an der Spitze der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1705 US-Dollar (-0,46 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur