DAX am Mittag im Minus - Euro etwas stärker

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.720 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Sartorius, Merck und Symrise entgegen dem Trend im Plus. Am Ende der Liste rangieren die Aktien Hellofresh mit kräftigen Verlusten. Hintergrund sind neue Prognosen des Kochboxen-Versenders für das kommende Jahr, die bei den Anlegern nicht gut ankamen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 28.860,62 Punkten geschlossen (+1,42 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1288 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8859 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur