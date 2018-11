DAX am Mittag im Minus - Covestro lässt stark nach

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:40 Uhr wurde der DAX mit rund 11.180 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Wertpapiere von Fresenius Medical Care, der Deutschen Börse und von Henkel. Die Aktien von Covestro befinden sich gegenwärtig am Ende der Liste mit starken Kursverlusten von über drei Prozent, gefolgt von Wirecard und Eon. Wegen Thanksgiving bleiben die Börsen in den USA am Donnerstag geschlossen und werden am Freitag nur nach amerikanischer Zeit vormittags geöffnet sein. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.646,55 Punkten geschlossen (+0,65 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1414 US-Dollar (+0,26 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur