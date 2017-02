DAX am Mittag mit Gewinnen - Euro schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.562 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,45 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Siemens, Beiersdorf und Henkel.

Die Anteilsscheine der Deutschen Börse, der Münchener Rückversicherung und der Deutschen Telekom und sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,07 US-Dollar (-0,71 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.230,00 US-Dollar gezahlt (-0,45 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,06 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur