DAX am Mittag nach Brexit-Urteil im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.574 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,25 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Siemens, der Deutschen Bank und von Daimler.

Die Aktien der Deutschen Lufthansa, der Allianz und der Deutschen Telekom sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Am Vormittag hatte das höchste britische Gericht, der Supreme Court, bestätigt, dass die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments einholen muss, bevor die förmliche Austrittserklärung Großbritanniens bei der EU eingereicht werden kann. Laut Marktbeobachtern hoffen Anleger darauf, dass der von der britischen Premierministerin Theresa May angekündigte "harte Brexit" noch etwas abgeschwächt wird. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,07 US-Dollar (-0,36 Prozent). Auch der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.212,38 US-Dollar gezahlt (-0,50 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,32 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur