DAX aktuell: Gelingt heute der Ausbruch über 13 000 Punkte? – Siemens der größte Gewinner!

Der DAX steht kurz vor der 13 000 Punkte-Marke und könnte diese heute sogar überschreiten. Dazu lassen die Vorgaben aus Amerika und Asien hoffen. Durch starke Ölpreise und nachlassende geopolitische Spannungen, legten die Märkte in den USA und Asien merklich zu. So soll es nun auch dem Deutschen Aktienindex ergehen. Bereits in den letzten Tagen stieg der DAX bereits über die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Björn Pahlke.