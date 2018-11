DAX aktuell: Es droht ein verlustreiches Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Über viele Jahre hinweg war der Deutsche Aktienindex dazu in der Lage gewesen, eine Rendite von durchschnittlich sieben Prozent aufzuweisen. Deutliche Abschläge müssen Anleger jedoch 2018 machen. Da der DAX aktuell mit einer seit Juni anhaltenden Verlustserie kämpft, waren zuletzt keine finanziellen Zuwächse mehr möglich. In der letzten Handelswoche konnte zumindest die Marke der 11.000 Punkte erfolgreich verteidigt werden. Am Nachmittag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.