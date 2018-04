DAX aktuell: Daimler Opfer des Dividendenabschlags – Deutsche Bank eigentlicher Verlierer, Lufthansa Gewinner

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

aufgrund des sich aufschaukelnden Konflikts zwischen der USA und China in puncto Strafzölle erlebte der DAX in der zurückliegenden Woche eine wahre Achterbahnfahrt. Eingangs der Woche geriet der deutsche Leitindex in den Abwärtsstrudel der amerikanischen Börsen, um dann am Donnerstag mit einem Tagesgewinn von annähernd 3 % den größten Zuwachs auf Tagesbasis in den letzten 12 Monaten zu verzeichnen. Unterm ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Mark de Groot.