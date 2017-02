DAX: ZEW-Erwartungen und BIP-Wachstum enttäuschen! (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Siemens, Munich Re, Fresenius, Adidas)

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Lieber Leser,

der DAX-Index setzte seinen Ausbruch am Dienstag weiter fort, wenn auch etwas verhaltener als am Montag. Überraschenderweise kommt er dabei ohne die Unterstützung des stark beachteten und vorausschauenden Indikators des ZEW- Instituts aus. Der DAX-Index reagierte darauf kaum, was auch mit dem längerfristigen Aufwärtstrend bei den Erwartungen zu tun haben könnte.



ZEW-Konjunkturerwartungen und BIP-Wachstum enttäuschen

Die ZEW-Konjunkturerwartungen blieben per Februar mit 76,4 Punkten hinter den Erwartungen von 77,2 Punkten zurück. Im vorangegangenen Monat notierte der Wert bei 77,3 Punkten. Damit ist es der erste fallende Wert seit November 2016. Längerfristig betrachtet befinden sich die Erwartungen jedoch in einem Aufwärtstrend seit April 2016.

Auch das BIP-Wachstum enttäuschte im vierten Quartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal fällt das BIP-Wachstum mit 1,2 % recht spärlich aus und blieb deutlich unter den erwarteten 1,7 %. Im Vergleich zum Vorquartal steigt das BIP-Wachstum auf 0,4 %. Damit übertrifft es zwar das Wachstum im dritten Quartal von 0,1 %, aber nicht die Prognose von 0,5 %.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse