DAX: Die Woche der Wahrheit für den Leitindex – Vorsicht vor Donnerstag!

Liebe Leser,

einige Analysten sprechen davon, dass diese Woche zu den ereignisreichsten in diesem Jahr gehört. Neben dem Schwall an Unternehmensergebnissen stehen auch einige wichtigen Konjunkturindikatoren an, wie etwa die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag oder die FOMC-Sitzung am Mittwoch. Darüber hinaus dürften die politischen Entscheidungen rund um die Auswahl des nächsten FED-Chairs sowie zur Steuerreform möglicherweise Auswirkungen auf Märkte zeigen. Und was machen die Deutschen? Sie machen zwei Tage lang frei. Die Reaktion des DAX-Index am Donnerstag dürfte, sollte es tatsächlich am Dienstag und Mittwoch zu starken Bewegungen innerhalb der geöffneten Märkte kommen, nicht unterschätzt werden.

US-Unternehmens steigern Gewinne und Umsätze

Geschlossen hat der deutsche Leitindex am Montag kaum verändert. Der positive Trend bleibt also intakt. Der Fokus verlagert sich auf die geöffneten US-Märkte. Dort ist die Quartalssaison im vollen Gange und die Ergebnisse von Apple, Facebook und einigen anderen Größen werden von den Anlegern bereits mit Spannung erwartet. Bisher haben 74 % der bereits berichteten Unternehmen die Analysteneinschätzungen beim Gewinn je Aktie übertreffen können. 67 % der Unternehmen haben die Umsatzerwartungen übertroffen. Im Schnitt verzeichneten die Unternehmen ein Wachstum von 7 % gegenüber dem Vorjahr bei den Gewinnen. Das sind 2 % mehr als die erste Schätzung vorgab.

BIP wächst, Inflation fällt leicht

Das EU-BIP-Wachstum ist per drittes Quartal im 0,6 % gegenüber dem zweiten Quartal gewachsen. Das waren 0,2 % mehr als erwartet worden sind. Gegenüber dem Vorjahr stieg das BIP um 2,5 %, ebenfalls höher als die 2,4 %, die erwarten worden sind. Die Arbeitslosenquote per Monat September ist auf 8,9 % von 9,0 % per August gefallen. Der Verbraucherpreisindex fiel per Oktober um 0,1 % auf 1,4 %. Die Kern-Inflation fiel von 1,2 % auf 1,1 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.