DAX- Wird das noch was? (VW, Deutsche Bank, Allianz, Commerzbank)

der DAX-Index scheiterte in dieser Woche erneut an der 11.600 Punkte-Marke. Schwächesignale kommen aus allen Richtungen. Da wäre beispielsweise der wieder stagnierende Ölpreis oder der stabilere Euro. Ein Blick in die sektorale Performance der letzten Tage offenbart eine gewisse positive Korrelation zum US-Markt. Der Technologie-Sektor performt deutlich besser. Während der Dow Jones Index und der S&P 500 Index am Montag Verluste erlitten, konnte der NASDAQ-Index einen leichten Gewinn verbuchen. Dementsprechend hält sich auch der TecDAX Index stabiler als der DAX Index, ausgenommen Automobilwerte, denn diese gehören zu Beginn der Woche zu den Gewinnern, mit VW an der Spitze mit über 5,0 % an Wertgewinn, gefolgt von Daimler mit 1,12 % an Wertgewinn. Der Grund liegt einigen Berichten nach, in dem höheren Absatz an Fahrzeugen in China per Dezember 2016. Der Absatz soll dabei, laut des Verbands Passenger Car Association, um 17,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sein

Markt sucht Richtung

Im Allgemeinen scheint der Markt aktuell nicht wirklich nach unten zu wollen. Jedoch beginnt am Freitag die Berichtssaison in den USA, mit den größten Finanzinstituten wie J.P.Morgan, Bank of Amerika und Wells Fargo. Marktteilnehmer werden sich aller Voraussicht nach in dieser Woche etwas zurückhalten, denn vieles an Erwartungen könnte bereits eingepreist sein. Sollten Unternehmen diese Erwartungen nicht bestätigen, so könnte sich ein „Sell-The-Fact“- Ereignis anschließen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

