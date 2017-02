DAX: Wird Griechenland wieder zum Risiko? (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Siemens, Munich Re, Fresenius, Beiersdorf)

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

der deutsche Leitindex scheint sich aus seiner Lethargie nur leicht lösen zu können. Ohnehin scheint nun der gesamte Aktienmarkt eine Pause einzulegen. Lediglich US-Technologiewerte (NASDAQ) halten sich noch über Wasser. Dafür gibt es aber auch einen Grund. Der Technologiesektor schneidet aktuell bei den Quartalsberichten am besten ab.

Ist Griechenland wieder ein Risiko?

Vor allem was den DAX-Index anbetrifft, könnte man meinen, dass das Risiko einer Griechenland-Pleite wieder um die Ecke linst. Doch dass Griechenland aus Investorensicht noch zu erschrecken vermag, ist unwahrscheinlich. Die Investoren haben bereits mehrfach erfahren dürfen, dass Lippenbekenntnisse von Politikern in diesem Fall nichts bedeuteten. Am Ende läuft es ohnehin immer wieder auf die gleiche Strategie hinaus: Die EU wird mit allen Mitteln am Leben erhalten.



Trumps Politik wird zunehmen kritisch beäugt

Trumps Politik hat in den letzten beiden Wochen erste Risse bekommen. Spätestens seit der Umsetzung des Einreiseverbots von Bürgern verschiedener Länder tendiert der US-Aktienmarkt leicht abwärts und wird nur durch die Quartalsberichte stabil gehalten. Die Saisonalität spricht eher dafür, dass spätestens ab Mitte Februar ein Schwächeln wahrscheinlicher wird. Wir sollten uns daher generell auf eine Schwächephase in den Aktienmärkten einstellen. Die leichte Erholung im DAX am Dienstag scheint ein wenig dem fallenden Euro geschuldet zu sein. Die Gewinnerliste mit über 1,0 % an Wertgewinn verzeichnen am Dienstagmorgen lediglich zwei Werte, Beiersdorf und Siemens.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

