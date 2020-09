DAX: Wiederaufstieg oder kommt der nächste Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Montag hatten wir den Express-Service-Lesern folgenden Hinweis gegeben: „Der DAX hat die kurzfristig wichtige Marke von 12.700 Punkten unterschritten und man wird sehen, ob es am Dienstag eine Gegenreaktion gibt. Geht es wieder in Richtung Norden, könnte man bei den Werten aus der Trading-Liste auf eine Erholung setzen. Sollte es nach dem Absturz zu einer größeren Korrektur kommen, wartet die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung