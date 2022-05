DAX: Wie gewonnen, so zerronnen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Stimmung an den Märkten könnte derzeit kaum wechselhafter ausfallen. Das zeigt sich sowohl beim Blick auf kurz- als auch längerfristige Entwicklungen. Erst in dieser Woche konnten die Börsianer wieder sehr schön beobachten, wie es nach einem schwachen Wochenstart schnell wieder in die andere Richtung ging. Verantwortlich für sichtliche Zugewinne an Christi Himmelfahrt war das veröffentlichte Protokoll der letzten Zinssitzung… Hier weiterlesen