DAX: Welche Auswirkungen hat der Ölpreis auf den DAX-Index?

Lieber Leser,

der deutsche Leitindex scheint seine kurzfristige Stabilität verloren zu haben. Der US-Markt avanciert hingegen wieder zum Markt, der führt. Vor einigen Wochen dachten wir schon, dass der europäische Markt die Führung übernehmen könnte, doch das Blatt hat sich kurzfristig gewendet. All das passt unserer Meinung nach zu einem stärkeren Euro, den damit verbundenen Erwartungen an die EZB-Geldpolitik sowie nun als weiteres Puzzle-Teil zu dem womöglich weiterhin stabilen Ölpreis. Wie ist das Ganze zu verstehen?

Euro könnte weiter stabil bleiben, sofern Inflation anzieht

Fangen wir mit dem Euro an. Ein grundsätzlich festerer Euro ist kurz- bis mittelfristig betrachtet belastend für den DAX-Index, da Aktionäre größtenteils US-Dollar basiert sind. Doch wieso steigt der Euro und wie nachhaltig ist der Anstieg? Dass der Euro steigt, liegt zum einen an robusten Konjunkturdaten, zum anderen den geringer gewordenen politischen Risiken, sowie Erwartungen an eine anziehende Inflation.

Ölpreis als Inflationstreiber

Erwartungen an eine anziehende Inflation haben sich zuletzt etwas verringert, doch der möglicherweise infolge des verlängerten Deals seitens der OPEC/-Nopec-Länder stabile Ölpreis dürfte die Verbraucherpreise weiterhin auf erhöhten Leveln halten. Zumindest könnte man das nun erwarten. Das alles führt uns letztendlich zu Erwartungen an die EZB und ihre Geldpolitik. Bleiben Konjunkturdaten robust und die Inflation zieht weiter an, so steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Geldpolitik bald etwas straffer gestaltet wird. Das alles ist kurz- bis mittelfristig weniger positiv für den DAX-Index.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.