DAX: Weiter auf Erholungskurs!

Als Anfang der Woche der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter eskalierte, setzte dies auch den DAX spürbar unter Druck. Am Mittwoch zeigten die Märkte sich aber schon wieder deutlich freundlicher gestimmt. So gelang es dem deutschen Leitindex, die wichtige Marke bei 12.000 Punkten recht deutlich zu verteidigen. Experten führen die steigenden Kurse darauf zurück, dass Händler jetzt in absehbarer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.