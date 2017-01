DAX- Was geht da vor sich? (Commerzbank, RWE, Adidas, VW, Bayer)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

der deutsche Leitindex kann sich nach einem starken Auftakt am Montag nicht so recht für eine Richtung entscheiden. Das kann zum einen daran liegen, dass der Euro ebenfalls nicht so recht weiß ob er gegen den US-Dollar steigen oder weiter fallen soll. Der EURUSD-Kurs fiel im Laufe des Dienstages deutlich unter 1,04 US-Dollar je Euro, es setzte kurz darauf jedoch ein starkes Intraday-Reversal ein. Der Grund ist nicht genau feststellbar. Zum einen könnte es etwas mit dem abrupt stagnierenden Ölpreis zu tun haben, zum anderen kommen nun langsam politische Differenzen zwischen Trump und dem Kongress ans Tageslicht. Das wiederum würde den US-Dollar schwächen und damit den Euro unterstützen.

Mäßig gute Vorgaben aus Asien

In Asien nahmen japanische Börsen heute den Handel erstmals in diesem Jahr auf. Der Nikkei stieg zwischenzeitig um 2 %. Das konnte den DAX-Index jedoch nicht unterstützen. Der Hong-Konger Hang Seng ging nur leicht verändert aus dem Handel, hingegen beendete der Shanghai Composite den Handel klar im Plus. Dennoch scheint sich in China wieder einmal auf der Währungs- und Anleihefront etwas zusammen zu brauen. Interventionen der PBOC sind deutlich zu erkennen und die Anleiherenditen erreichen in diesen Tagen wieder den Stand von vor dem Crash in 2015.

Gewinner bisher in dieser Woche mit über 2 % an Wertgewinn:

Commerzbank AG

RWE AG

Adidas AG

VW AG

Bayer AG

Continental AG

Verlierer bisher in dieser Woche mit über 1 % an Wertverlust:

Deutsche Lufthansa AG

