DAX: Warum starten deutsche Aktien negativ in die Woche? (RWE, ThyssenKrupp, E.ON, Deutsche Bank, VW)

der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche seine stärkste Intraday-Aufwärtsbewegung in diesem Jahr verzeichnet. Damit setzte der Index den seit Februar 2016 bestehenden mittelfristigen Aufwärtstrend fort. Nach einer zweiwöchigen Konsolidierung brach der Index nach oben aus. Wir haben berichtet. Der Ausbruch zog eine Aufwertung des Index von 2,2 % nach sich, ehe er am Freitag dann zunehmend wieder an Momentum verlor. In dieser Woche eröffnet der Index mit einem Down-Gap. Die Titel RWE, Thyssen Krupp, E.ON, Deutsche Bank und VW führten die Verliererliste an.

Ist es Trump oder geht es nun in die Korrektur hinein?

Ungewöhnlich ist weiterhin, dass der zu Beginn der Woche tendenziell und kurzfristig betrachtet weiter schwächelnde Euro dem DAX-Index kaum auf die Sprünge helfen konnte. Hier schaut es also entweder vermehrt nach Gewinnmitnahmen aus oder aber das Risiko eines unberechenbaren US-Präsidenten Trump wird zunehmend sichtbarer.

Auch US-Aktien in Form der Futures performen schwach bis negativ. Die negativ ausgefallenen Daten zum US-BIP-Wachstum dürften die Lage noch zusätzlich anheizen, weil sie Trumps Aussagen Nährboden geben. Aus der markttechnischen Perspektive sieht es stark danach aus, als wolle der DAX-Index nun das Ausbruchsniveau von letzter Woche testen. Bei 11.600 Punkten sollte er allerdings wieder drehen, da darunter das Abwärtsmomentum zunehmen könnte.

