DAX: Warten die Fondsmanager auf eine Korrektur?

Der DAX hat sich nach dem Ausrutscher am Dienstag zum Wochenende wieder in eine aussichtsreiche Position gebracht und die Woche unverändert abgeschlossen. Die 12.000-Punkte-Marke wurde wieder erreicht und wenn die US-Indizes nicht schwächeln, wäre das eine gute Voraussetzung. Die Spannung an den US-Märkten ist allerdings fast auf dem Höhepunkt und wenn man die Kommentare der Fondsmanager anschaut, wartet man auf eine Korrektur. Der TecDAX hat nach dem kleinen Knick am Dienstag die Aufholjagd gewonnen und schaffte am Freitag den Sprung auf ein Allzeithoch über 2.000 Punkte. Der MDAX schaffte den Rekord nicht, zeigte aber trotzdem einen kleinen Wochengewinn. Der DOW-Jones verlor in der letzten Handelswoche rund 300 Punkte und es sieht so aus, als ob die Luft dünner wird. Sollte es dort zum Wochenauftakt erneut Verluste geben, kann es durchaus schnell wieder bis 20.000 Punkte nach unten gehen. Der Nasdaq Composite Index verlor am Dienstag mehr als 100 Punkte, bemühte sich aber diesen Verlust wieder etwas zu reduzieren, was aber offensichtlich sehr schwer gefallen ist. Am Ende gab es einen Wochenverlust und die Bewegungen am Wochenanfang werden erst Klarheit bringen wo die Reise hingeht.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.