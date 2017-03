DAX: Wann kommt der nächste Schub nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

am Dienstag hat der deutsche Leitindex bzw. der Future darauf so etwas wie seinen Moment gehabt. Die Intraday-Bewegung katapultierte den Index-Future über das bis dato aktuelle Jahreshoch. Demzufolge eröffnete auch der Kassamarkt Index am Folgetag mit einem guten Schub nach oben. Das Allzeithoch bei 12.415 Punkten ist also nicht mehr weit. Kurzfristig betrachtet könnte das Überschreiten der kurzfristigen Trendlinie den nötigen Push bewerkstelligen.

Kurzfristige Trendlinie

Die besagte kurzfristige Trendlinie verläuft in etwa bei 12.270 Punkten. Sie verbindet die letzten Hochs im kurzfristigen Aufwärtstrend, wenn man den Zeitraum zwischen Januar und heute betrachtet. Der Kurs ist seitdem zwar gestiegen, allerdings nicht ohne über mehrere Wochen andauernde Konsolidierungsphasen. Das Allzeithoch konnte im Gegensatz zu den Indizes MDAX oder TecDAX bis heute nicht erreicht werden. Der nächste Schub könnte den Index womöglich endlich in die Region des Allzeithochs und darüber bringen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.