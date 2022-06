DAX: Die Wahrheit tut weh!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Nach langem Warten haben die Börsianer endlich traurige Gewissheit. Wie die EZB am Donnerstag mitteilte, wird die Zinswende auch in Europa im Sommer eingeleitet. Dazu sollen zunächst Netto-Anleihekäufe eingestellt werden, bevor dann der Leitzins zum ersten Mal seit elf Jahren wieder erhöht wird. Zunächst wurde eine Erhöhung um 0,25 Prozent in Aussicht gestellt, bis September wird es mit den Negativzinsen… Hier weiterlesen