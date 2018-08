Die DAX-Wahrheit: So preiswert ist der deutsche Leitindex bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Um unseren heimischen Leitindex, den DAX, ranken sich gewiss so manche Diskussionen. Notierte der Index zu Jahresanfang noch auf Rekordniveau, so korrigierte er innerhalb der letzten Wochen und Monate doch ein ums andere Mal.

Aber wie steht es inzwischen wirklich um den DAX? Ist er nach den Korrekturen derzeit preiswert? Oder immer noch eher überteuert? Finden wir es in einem kleinen, Foolishen Quick-Check heraus.

Die fundamentale Bewertung im Überblick

Was die fundamentale Bewertung des DAX angeht, so hat mein Foolisher Kollege Bernd zum Jahresanfang eine Übersicht erstellt, aus der die Bewertung gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) hervorgeht.

Im Durchschnitt lag damals das DAX-KGV bei einem Wert von 17. Sofern man den Blickwinkel etwas verändert, kann man durchaus auch auf Werte jenseits der 20 kommen (Näheres im verlinkten Artikel) – im Mittelwert lag das DAX-KGV aber, wie gesagt, bei 17. Damals notierte der DAX bei rund 12.100 Punkten, heute finden wir den Leitindex jedoch bei rund 12.600 Punkten wieder. Sprich, seitdem hat sich der DAX um weitere 4 % verteuert.

Aus Dividendensicht bietet der DAX zudem gegenwärtig eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,53 %. Wobei zu erwähnen ist, dass ich hierbei lediglich die einzelnen Dividendenrenditen sämtlicher DAX-Vertreter addiert und durch die Anzahl der 30 Unternehmen geteilt habe. Eine Gewichtung wurde dementsprechend nicht vorgenommen.

Unterm Strich erhalten wir daher in etwa ein derzeitiges KGV von ca. 17,5 und eine Dividendenrendite von rund 2,5 %. Ob das nun günstig oder teuer ist, dazu später mehr.

Der Blick auf den Chart

Eigentlich ist es ziemlich unFoolish, eine Analyse auf Grundlage des Charts zu begründen. Allerdings existiert beim DAX ja die Besonderheit, dass der eigentliche Leitindex ein sogenannter Performance-Index ist, der auch die Dividenden mit abbildet. Viele andere globale Leitindizes sind jedoch Kursindizes, die die Entwicklung der einzelnen Aktien ohne Dividenden darstellen.

Daher kann es in diesem konkreten Fall durchaus Sinn machen, sich den derzeitigen, von der Dividendenentwicklung unverwässerten Kursstand anzuschauen.

Beim Blick auf den DAX-Kursindex fällt jedoch relativ schnell auf, dass dieser erheblich unterhalb des Performance-Index steht. Mit derzeit 5.797 Punkten notiert dieser Index noch nicht einmal bei der Hälfte seines Performance-Bruders.

Dennoch steht auch dieser Index nah an seinen historischen Rekordhochs. Lediglich zum letzten Jahreswechsel, sowie im Jahr 2015 und um den Jahrtausendwechsel konnte bislang die Marke von 6.000 Punkten geknackt werden. Prinzipiell steht daher auch der Kursindex derzeit vergleichsweise ziemlich hoch.

Foolisher Schlussstrich

Ein Kursindex in der Nähe des Rekordhochs und eine moderate, fundamentale DAX-Bewertung mit einem durchschnittlichen KGV von 17,5 und einer Dividendenrendite von rund 2,53 % finden wir daher nun unterm Strich wieder.

Tendenziell würde ich dazu neigen, das kurstechnische Rekordhoch nicht allzu stark zu gewichten, da viele DAX-Unternehmen im historischen Vergleich operativ nochmal ordentlich zugelegt haben und inzwischen deutlich bessere Ergebnisse vorweisen können, als noch im Jahre 2015 oder um die Jahrtausendwende.

Was daher bleibt, ist die Frage, ob die derzeitige fundamentale Bewertung preiswert ist. Generell würde ich dazu übergehen, sie als moderat zu bezeichnen. Eine finale Einschätzung ergibt sich jedoch erst unter Berücksichtigung der Chancen innerhalb der nächsten Jahre. Doch auch hier spalten sich die Meinungen – ähnlich wie bei der grundsätzlichen Einschätzung, ob der DAX denn nun preiswert oder teuer bewertet ist.

