DAX: Verpufft die gute Stimmung?

Der DAX machte dem Begriff Feiertag am Pfingstmontag alle Eher und bewegte sich deutlich in die Höhe. Zeitweise konnte der deutsche Leitindex zum ersten Mal seit über zwei Monaten die Marke von 14.700 Punkten überspringen. Wenngleich jene letztlich nicht bis Handelsschluss verteidigt werden konnte, so musste der DAX sich mit rund 14.650 Punkten nicht verstecken und konnte ein Plus von…