DAX-Unternehmen: Neuer Höchststand bei Pensionsverpflichtungen und Pensionsvermögen

Frankfurt (ots) - 2016 stiegen die Verpflichtungswerte (DBO) derDAX-30-Unternehmen von 361 Mrd. Euro deutlich auf 396 Mrd. Euro. DiePensionsvermögen entwickelten sich im selben Zeitraum von 236 Mrd.Euro auf 251 Mrd. Euro. Der Deckungsgrad sinkt nur leicht auf 63Prozent. Dies sind die Ergebnisse einer Analyse des internationalenBeratungsunternehmens Mercer. Herangezogen wurden hierfür die bereitserschienenen Geschäftsberichte von 20 DAX-Unternehmen, die knapp 80Prozent der Pensionsverpflichtungen und Pensionsvermögen im DAXrepräsentieren.Historischer Höchststand bei den VerpflichtungswertenNachdem das Jahr 2015 durch eine leichte Entspannung in derZinsentwicklung gekennzeichnet war, ist der Zins im Jahr 2016 wiederdeutlich gesunken. Dadurch stiegen die Verpflichtungswerte derDAX-30-Unternehmen deutlich an und erreichten mit 396 Mrd. Euro einenhistorischen Höchststand.Zu beachten ist, dass es sich bei dem Anstieg derPensionsverpflichtungen um eine rein bilanzielle Bewertung handelt.Die Verpflichtungen selbst sind i. d. R. nicht zinsabhängig, diespäteren Versorgungszahlungen werden also durch die Niedrigzinsphasegrundsätzlich nicht beeinträchtigt. Die Unternehmen sind dennochgezwungen, die Pensionsverpflichtungen mit einem Marktzins zudiskontieren.Der Rechnungszins für gemischte Bestände nach der Mercer YieldCurve, einem Verfahren zur Herleitung des Rechnungszinssatzes nachIAS 19, ist im Jahr 2016 von etwa 2,4 auf etwa 1,7 Prozent gesunken."Die DAX-Unternehmen mussten den verwendeten Rechnungszins erneutdeutlich reduzieren. Dadurch entstanden versicherungsmathematischeVerluste in Höhe von etwa 44 Mrd. Euro, die aber das Jahresergebnisnicht belasten, da sie erfolgsneutral zu erfassen sind", erläutertThomas Hagemann, Chefaktuar von Mercer Deutschland.Der niedrigste Rechnungszins im Jahr 2016 wurde im Septembererreicht: Damals lag der Wert nach der Mercer Yield Curve bei etwa1,3 Prozent. Darunter hatten Siemens, Infineon und ThyssenKrupp zuleiden, deren Bilanzstichtag der 30.09. ist. Siemens und Infineonhaben im Euroraum einen Zins von nur 1,0 Prozent angesetzt,ThyssenKrupp 1,3 Prozent.Ohne die Veränderungen beim Zins wären die Verpflichtungswerte nurunwesentlich angestiegen, weil der planmäßige Anstieg derVerpflichtungen durch Verzinsung und weitere Dienstjahre in etwagenauso groß war wie die getätigten Zahlungen.K+S ist 2016 aus dem DAX ausgeschieden, ProSiebenSat.1 Media wurdeneu aufgenommen. Die daraus resultierende Veränderung derPensionsverpflichtungen der DAX-Unternehmen liegt unter 1 Mrd. Euround ist damit vernachlässigbar.Auch Pensionsvermögen erreicht RekordmarkeDer Rückgang des Zinsniveaus spiegelt sich auch in der Entwicklungvon festverzinslichen Wertpapieren wider, die korrespondierenddeutlich im Wert gestiegen sind. Hinzu kommt eine positiveEntwicklung am Aktienmarkt. Insgesamt stieg das Pensionsvermögen derDAX-Unternehmen im IFRS-Abschluss von etwa 236 Mrd. Euro auf etwa 251Mrd. Euro an.Nur ein kleiner Teil des Anstiegs beruht auf Dotierungen, dievoraussichtlich etwa 2 Mrd. Euro über den Mittelabflüssen aus demPensionsvermögen liegen. Der darüber hinausgehende Vermögensanstiegist demnach auf die gute Performance zurückzuführen. DieGesamtrendite liegt bei etwa 6 Prozent.Die Entwicklung der Kapitalmärkte war im Jahr 2016, nach einemdurch die Ölmärkte und Unsicherheit über die Zinspolitik derZentralbanken geprägten Jahresanfang, besonders von großenpolitischen Entwicklungen bestimmt: Brexit-Votum undUS-Präsidentenwahl. Während die Marktteilnehmer sich jeweils imVorfeld für ein bestimmtes Ergebnis positioniert hatten, brachtenbeide Voten zunächst Überraschungen und dann Ernüchterung über einemögliche lang anhaltende Unsicherheit über die politischenEntwicklungen."Ungerührt von der so gestiegenen Volatilität zeigten dieverschiedenen Kapitalmärkte eine positive Tendenz und spiegeltendamit die stabile Entwicklung der Wirtschaft wieder, die gleichwohlhinter dem verbreiteten Hoffen auf Dynamik zurückblieb", erläutertDr. Carl-Heinrich Kehr, Principal und Investment-Experte bei MercerDeutschland. Neben den zinsbedingt positiven Entwicklungen an denAnleihemärkten zeigten Aktien, Immobilien und Alternatives positiveRenditen. Globale Aktien brachten 8,5 Prozent und europäischeStaatsanleihen mit Laufzeit über 10 Jahre 6,9 Prozent Rendite.Hervorzuheben sind die Emerging Markets, wo sowohl Anleihen (10,2Prozent) als auch Aktien (14,9 Prozent) deutliche Zuwächse boten.Hochzins-Anleihen profitierten bei ihrer Jahresrendite von 14,8Prozent davon, dass die Kreditausfälle geringer als befürchtet lagen."Nach den schwierigen Erfahrungen in diesen Asset-Klassen in denVorjahren machen diese Resultate den Nutzen einer breitenDiversifikation deutlich", kommentiert Kehr. Relativ schwachschnitten wie im Vorjahr Hedge Fonds ab sowie mit 4,5 Prozenteuropäische Aktien, was im Zusammenhang mit dem Brexit-Votum undseinen Folgen für die Einschätzung der politischen Landschaft inEuropa zu sehen ist.Die Änderung in der Zusammensetzung des DAX 30 hat auch beimPensionsvermögen nur einen vernachlässigbaren Effekt.Deckungsgrad leicht gesunkenTrotz der ungünstigen Zinsentwicklung ist der Deckungsgrad im Jahr2016 nur geringfügig gesunken. Während er im Vorjahr bei 65 Prozentlag, bewegt er sich nun bei 63 Prozent."Dabei muss berücksichtigt werden, dass zumindest in Deutschlandkeine Mindestdotierung vorgeschrieben ist. Da die Insolvenzsicherungüber den Pensions-Sicherungs-Verein und nicht über eine zwingendeKapitaldeckung erfolgt, können die Unternehmen frei entscheiden, obund in welchem Umfang sie Pensionsvermögen schaffen", kommentiertKehr. "Entsprechend findet sich im DAX auch fast das gesamte Spektrumvon vollständiger Abdeckung bis hin zum Verzicht aufPensionsvermögen."Verhaltenes Wachstum in UK, keine Veränderungen in den USAIn UK wuchs die Deckungslücke bei den im FTSE 350 gelistetenUnternehmen weiter an. Sie stieg von £ 133 Mrd. zum 31. Januar 2015auf £ 140 Mrd. zum 31. Januar 2017, hat sich aber zum 28. Februar2017 wieder auf £ 137 Mrd. reduziert. Der Dotierungsgrad hat sich von83 auf 84 Prozent erhöht.Der geschätzte Dotierungsgrad von Pensionsplänen bei denS&P-1500-Unternehmen in den USA blieb im Zeitraum vom 31. Dezember2015 bis zum 28. Februar 2017 relativ unverändert und betrug 82Prozent, da die positive Entwicklung auf Aktienmärkten durch dieZinssatzsenkungen ausgeglichen wurde. Damit befindet sich diegeschätzte Deckungslücke zum Anfang des Jahres 2017 stabil bei etwa $400 Mrd.Schwieriges Anlagejahr 2017Die Finanzmärkte sind mit deutlich positiver Dynamik in das Jahr2017 gestartet. "Während alle Welt über die politischenUnsicherheiten spricht, die, wie schon im Vorjahr, von einigen -zumindest für den Euro - schicksalhaften Wahlen geprägt sind,entwickeln sich die Unternehmensgewinne und damit die Märkte fürAktien und Unternehmensanleihen stetig aufwärts", so Kehr. Als diewichtigsten Antriebskräfte werden die andauernd günstigenKreditzinsen in Europa und die Aussichten auf steigende Investitionender öffentlichen Hand in den USA gesehen. Beim zweiten Blick bis zurEbene der europäischen Einzelstaaten offenbart sich die schnellsteigende Kluft zwischen Deutschland einerseits und Frankreich undauch Italien andererseits. "Je näher die Wahlereignisse in diesemJahr rücken, desto mehr Anleger werden in den Risk-Off-Moduswechseln", ergänzt Kehr.Pensionsaufwand wird 2017 steigenDa der Pensionsaufwand bereits zum Jahresanfang auf Basis der dannaktuellen Prämissen ermittelt wird, führt der Rückgang desRechnungszinssatzes zum 31.12.2016 auch zu einem Anstieg desDienstzeitaufwandes, also des planmäßigen Anstiegs derVerpflichtungen für aktive Arbeitnehmer. Während derDienstzeitaufwand der DAX-Unternehmen 2016 bei etwa 6,6 Mrd. Eurolag, ist für 2017 mit einem Anstieg auf etwa 7,3 Mrd. Euro zurechnen.Entlastung könnte mit einer differenzierten Bewertung vonPensionsverpflichtung und Aufwandsgrößen geschaffen werden. EinVerfahren, das Mercer in Deutschland bereits vor drei Jahren in dieDiskussion gebracht hat, wird mittlerweile von einigen Unternehmenangewandt: Bisher war es üblich, den durchschnittlichen Zinssatz, derfür die Ermittlung der Verpflichtungswerte hergeleitet wird, auch fürdie Ermittlung der Aufwandsgrößen anzusetzen. Speziell beimDienstzeitaufwand ist jedoch zu beachten, dass hier nur derTeilbestand der Aktiven betroffen ist. Um zu vermeiden, dass derDienstzeitaufwand mit einem Zins ermittelt wird, der auch durch diekürzeren Laufzeiten von Verpflichtungen gegen Rentner bestimmt ist,ist es möglich, für die Ermittlung des Dienstzeitaufwandes einenabweichenden Rechnungszins zu verwenden.Noch stärkere Entlastung könnte die Anwendung der komplettenZinsstrukturkurve (an Stelle eines mittleren Abzinsungssatzes)bringen. Hierbei werden alle zukünftigen Zahlungsströme einzelnbetrachtet und mit dem zur entsprechenden Restlaufzeit passendenZinssatz bewertet. Bei diesem Ansatz fallen sowohl Dienstzeit- alsauch Zinsaufwand geringer aus als beim klassischen Verfahren unterAnwendung eines einheitlichen Zinssatzes. "Während dieses Verfahrenunter US GAAP akzeptiert wird, ist die Anerkennung unter IAS 19weiterhin unklar", so Hagemann.Mittelstand leidet unter handelsrechtlichem und steuerlichem ZinsFür den Mittelstand ist vor allem der Sinkflug desHGB-Rechnungszinses Grund zur Sorge. Im Jahr 2016 wurde dieHerleitung des Zinssatzes geändert. Während er vorher alsDurchschnitt über sieben Jahre ermittelt wurde, kommt nun ein10-Jahres-Durchschnitt zum Tragen. Dadurch ist der Zins im Jahr 2016einmalig sogar gestiegen, und zwar von 3,89 Prozent auf 4,01 Prozent.Ab 2017 wird aber auch der 10-Jahres-Durchschnittszins stetig sinken.Bleibt das Zinsniveau ab jetzt unverändert, ist für Ende 2017 miteinem Zins von 3,66 Prozent und Ende 2018 mit 3,17 Prozent zurechnen.Gerade bei der HGB-Bilanzierung gibt es aber wirksame Maßnahmen,die das Unternehmen selbst ergreifen kann. So können dieVerpflichtungswerte verringert werden, indem Betriebsrentnern anStelle der laufenden Rente eine einmalige Kapitalzahlung angebotenwird. Die Praxis zeigt hier Zustimmungsquoten von 30 bis 50 Prozent.Und da das deutsche Handelsrecht ein Passivierungswahlrecht fürmittelbare Zusagen vorsieht, kann der Aufwand über einenDurchführungswegwechsel deutlich geglättet werden. Zinsschwankungenspielen dann keine große Rolle mehr.Mit der aktuellen Zinsentwicklung stellt sich auch zunehmend dieFrage nach dem steuerlichen Rechnungszins. WährendPensionsverpflichtungen im HGB-Abschluss Ende 2016 mit einem Zins von4,01 Prozent abzuzinsen waren, sind für die Steuerbilanz weiterhin 6Prozent maßgeblich. So kann es sein, dass ein Unternehmen wegen desAufwandes aus der Entwicklung der Pensionsverpflichtungen einenhandelsrechtlichen Verlust ausweist, in der Steuerbilanz wegen derbeschränkten Anerkennung dieses Aufwandes dagegen einen Gewinn zeigenmuss. Mittlerweile gibt es erhebliche Zweifel an derVerfassungsmäßigkeit dieser Diskrepanz.Derzeit ist allerdings kein politischer Wille zur Änderung dieserRegelung erkennbar. Im Zusammenhang mit dem Entwurf desBetriebsrentenstärkungsgesetzes hat der Wirtschaftsausschuss desBundesrates empfohlen, eine Prüfbitte an die Bundesregierung zurÄnderung des steuerlichen Zinssatzes zu beschließen. In dieStellungnahme des Bundesrates ist sie aber nicht eingeflossen.Anmerkungen für RedakteureDie vorliegende Analyse der Entwicklung vonPensionsverpflichtungen und Pensionsvermögen der DAX-Unternehmen imJahr 2017 wurde auf Basis der bis 15.03.2017 veröffentlichtenGeschäftsberichte der DAX-Unternehmen erstellt. Dazu gehören: Adidas,Allianz, BASF, Bayer, Beiersdorf, Daimler, Deutsche Post, DeutscheTelekom, E.ON, Henkel, Infineon Technologies, Linde Group, Lufthansa,Merck, MunichRe, RWE, SAP, Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen undVonovia. Hiermit werden fast 80 Prozent der Pensionsverpflichtungenund über 73 Prozent der Pensionsvermögen abgedeckt. DerGeschäftsbericht von Volkswagen wird mit deutlicher Verspätungveröffentlicht werden. 