DAX: Das Trauerspiel geht weiter!

der EUR/USD-Kurs bestätigt in den letzten Tagen seine Bodenbildung. Was für einen stabileren Euro spricht, darauf haben wir in den letzten Beiträgen zu genüge hingewiesen. Ein stabilerer Euro ist aber erst einmal per se schlecht für deutsche Indizes. Der Grund ist einfach benannt. In deutschen Aktien sind überwiegend US-Dollar basierte Anleger investiert. Und wenn der Euro an Wert gegen den US-Dollar gewinnt, dann erfolgt auch eine Anpassung in den deutschen Indizes. Sicherlich ist das nicht der einzige Grund für die Schwäche. Aktienmärkte insgesamt tendieren aktuell zur Schwäche.

DAX durchbricht kurzfristige Trendlinie

Der DAX-Index durchbricht die kurzfristige Aufwärtstrendlinie, an der er sich in den letzten zwei Wochen leicht entlang gehangelt hat. Er erreicht auch die erste horizontale Unterstützung zwischen 11.880-11.900 Punkten. Sollte er auf Tagesbasis darunter schließen, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Die nächste kurzfristige Unterstützung läge dann in einem Kursbereich zwischen 11.650-11.700 Punkten. Die darauffolgende wichtige Unterstützung verläuft derzeit bei 11.500 Punkten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.