DAX & TecDAX: Deutsche Aktien gewinnen mit robusten Konjunkturdaten!

zum Ende der Woche hin konnten sich die Futures für die deutschen Indizes DAX und TecDAX wieder erholen. Der TecDAX Future schloss sogar auf einem neuen 16-Jahreshoch. Auch in den USA gehörte der Technologiesektor zu den stärksten in der vergangenen Woche. Dieser profitiert in der Regel von einem schwächeren US-Dollar sowie der Aussicht auf niedrigere Steuersätze. Deutsche Aktien profitierten hingegen auch von robusten Konjunkturdaten.

Einkaufsmanagerindizes deuten Konjunkturerholung an

Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zeigte per Monat März einen Stand von 58,3 Punkten. Erwartet wurden 56,5 nach 56,8 im Vormonat. Damit wurden Erwartungen deutlich übertroffen. Auch der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe fiel mit 55,6 Punkten, über den Erwartungen von 55,3 Punkten aus. Damit verzeichneten die Indizes den höchsten Stand seit fast sechs Jahren. Auch die Daten zu den Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich sowie der gesamten EU fielen über den Erwartungen aus. Diese Daten werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv auf die nächsten BIP-Prognosen auswirken.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.