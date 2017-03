DAX: Die TOP-und FLOP-Aktien in Kalenderwoche 10 (Adidas, Commerzbank, Lufthansa, ProSieben, Allianz, E.ON, Deutsche Bank, Thyssen, BMW, Dt. Post)

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

sehr uneinheitlich beendete der Deutsche Leitindex die vergangenen fünf Handelstage. Zum Ende der Woche notierte der DAX im Vergleich zur letzten Woche rund 60 Punkte tiefer. Ein Minus von rund einem halben Prozent. Nach vier Wochen in Folge mit höheren Notierungen nun der erste kleine Dämpfer für die Börsianer.

Die Top 5 in der letzten Woche

Mehr als 1 000 000 000 Euro Gewinn in nur einem Jahr! Das sind die Zahlen die Adidas auf den Tisch gelegt hat. Mitte letzter Woche verkündete Vorstandchef Kasper Rorsted das Rekordergebnis und setzte die Erwartungen für das laufende Jahr deutlich nach oben. Damit hat niemand gerechnet. Auch nicht die Analysten. Die Aktie schoss wohlverdient an die Spitze des Deutschen Aktienindex.

Adidas +11,46 % Commerzbank +6,17 % Deutsche Lufthansa +3,20 % ProSieben +1,94 % Allianz SE +1,02 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Das Sorgenkind im DAX ist und bleibt E.ON. In der vergangenen Woche war das Papier des Energiekonzerns Schlusslicht. Doch damit nicht genug. Auch die nächste Woche könnte dramatisch werden. Denn: Am Mittwoch werden die Jahreszahlen präsentiert. Experten von der Deutschen Bank erwarten einen Verlust von über 12 Milliarden Euro. Es werden aber womöglich noch mehr werden. Die Sorgen und Ängste der Anleger sind also begründet. Nicht zuletzt deswegen trennten sich viele Aktionäre schon vorsorglich von ihren Papieren. Die Aktie stellte sich auf Wochensicht auf den letzten Platz ein.

E.ON SE -5,99 % Deutsche Bank -4,60 % Thyssen Krupp -4,47 % BMW -3,98 % Deutsche Post -3,59 %

